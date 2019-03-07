İsveç basını Rusya ile ABD arasında krize neden olan İskender füzelerini yazdı

ABD'nin 2 Şubat'ta Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesine gerekçe gösterdiği Rus İskender füzeleri, İsveç gazetesi Svenska Dağbladet'e konu oldu.

İsveçli askeri analist Robin 'un görüşlerinin yer aldığı yazıda, ''İskender füze sistemi Rusya'nın "tamamen yeni askeri kapasitesini" temsil ediyor.'' ifadelerine yer verildi.

İskender füze sistemlerinin nükleer yeteneklerinin oldukça endişe verici olduğunu belirten Haggblom, füzenin birçok özelliğinin gizlilik nedeniyle bilinmediğini ve bu füzelere karşı savunmanın zor olduğunu ifade etti.

İskender'in sadece bir balistik füze olarak değerlendirilmemesi gerekiğini vurgulayan askeri uzman yazısında şu ifadelere yer verdi.

''İskender sadece balistik bir füze değil. Çünkü manevra kabiliyetine sahip ve çok yüksek hızlara ulaşabiliyor. Bu hızlarda bir füzeyi vurabilmek için çok gelişmiş bir hava savunma sistemi gerekiyor. İskender bir füzeden çok daha fazlası ve Rusya'nın İskandinav komşuları olan Finlandiya ve İsveç için bir tehdit oluşturuyor.''

İSKENDER'E KARŞI PATRİOT ETKİLİ Mİ?

Askeri analist, İsveç Silahlı Kuvvetleri tarihindeki en pahalı alımlardan biri olan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinin, İskender karşısındaki etkinliğini de sorguladı.

Haggblom, ''İsveç, bildiğiniz gibi hem uçak hem de seyir füzelerine karşı 100 kilometrelik mesafeden etkili olabilen Patriot sistemini tedarik etmeye gitti. Açıkçası 3,2 milyar dolar ödenen ve kısa mesafede etkili bu sitemler oldukça pahalıya mal oldu.'' dedi.

INF ANLAŞMASI VE 2 TARAF ARASINDAKİ KRİZ

1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan ve 1988 yılında yürürlüğe giren anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi. INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

Son dönemlerde yaşanan krizde ABD Rusya'yı testlerini gerçekleştirdiği füzelerle anlaşmayı ihlal etmekle suçlarken, Rus hükümeti ABD'yi elinde delil bulundurmadan anlaşmadan çekilmek için ikiyüzlülük yapmakla suçladı.