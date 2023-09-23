TEKNOFEST2023 etkinliklerinin bu yıl düzenlenen üçüncü ayağı 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'e gitmek isteyenler, İzmir Çiğli Havalimanı'na ulaşım için Teknofest İzmir yol tarifini arıyor. Peki İzmir Çiğli Havalimanı'na nasıl gidilir? İşte Teknofest İzmir yol tarifi ve konumu

İZMİR TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR? İZMİR ÇİĞLİ HAVALİMANI YOL TARİFİ



Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest), bu sene de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlendi.

Teknofest, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Adnan Menderes Havalimanı'nın 1987'de hizmete girmesinden önce İzmir'deki sivil uçuşlar buradan gerçekleştirilmekteydi. Çiğli Hava Üssü, 27.09.2023 - 01.10.2023 tarihlerinde TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacaktır.

Çiğli Hava Üssü'nde bulunan 2. Ana Jet Üssü Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nın açık adresi, Balatçık Mahallesi, Hava Üssü Caddesi'dir.

TEKNOFEST İZMİR YOL TARİFİ VE KONUMU İÇİN TIKLAYIN

İzmir Teknofest etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak.

OTOBÜS İLE ÇİĞLİ HAVAALANI'NA NASIL GİDİLİR?



Toplu taşıma ile ulaşmak için Çiğli Hava Üssü'nün yakınlarından 595 numaralı otobüs geçmektedir, onu kullanabilirsiniz. Çiğli Hava Üssü'ne en yakın otobüs durağı ise Balatçık İzsu durağıdır. Aliağa-Cumaovası ve Menemen-Tepeköy tren hattı ise hava üssünün yakınından geçmektedir.

Çiğli eski havalimanı olarak da bilinen 2. Ana Jet Üssü Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'na giden otobüs (ESHOT) numaraları aşağıdaki gibidir:

227

442

595

853

İzmir Çiğli Havalimanı'na metro ve trenle ulaşım ise;

ÇIĞLI-ALIAĞA

MENEMEN-CUMAOVASI

TEPEKÖY-ALIAĞA

Hatlarından yapılmaktadır.