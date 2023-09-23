Teknofest İzmir heyecanı başlıyor. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'dan sonra muhteşem yolculuğuna İzmir'de devam ediyor. İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST'e katılmak için ziyaretçi kayıtları başladı. Peki Teknofest İzmir kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Teknofest saat kaça kadar açık? İşte İzmir Teknofest açılış-kapanış saatleri

TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?



Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizin üç büyük şehrinde gerçekleştirilen festivalin üçüncü ve son durağı Ege'nin incisi İzmir'de olacak.

Ankara'da 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile yeni rekorlara imza atan TEKNOFEST, bu kez İzmir'de; Teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri, hepsi birbirinden güzel etkinlikleri ile ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşatacak.

Milli teknolojilere teşvik olan Teknofest, İzmir Çiğli Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek. Teknofest, 10 saat boyunca ziyarete açık olacak. İşte Teknofest açılış ve kapanış saatleri

TEKNOFEST İZMİR KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?



Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest), bu sene de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda düzenleniyor. Teknofest etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak.

TEKNOFEST2023 İzmir etkinlikleri, 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek.

Teknofest saat 09.00'da başlayıp, saat 19.00'a kadar açık kalmaktadır.

Etkinliğin biletleri ücretsiz olup, https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ziyaretçi kaydı oluşturularak etkinliğe giriş yapılabilecek.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.

TEKNOFEST BİLETİ NASIL ALINIR?

Teknofest biletine https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılmaktadır. Sayfanın en sol üst köşesinde kırmızı ile belirtilen 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kaydı Oluşturmak için tıklayın' ibaresine tıkladıktan sonra 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kayıt' butonuna tıklamak gerekmektedir. Ardından formun doldurulması gerekmektedir. İşlem tamamlandığında ücretsiz, isme özel bilet hazır hale gelecektir.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYDI OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile bu sene de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri, Anka TEKNOFEST İzmir semalarında gösteri yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan El-Amarat ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu sene ilk kez TEKNOFEST'te uçuş gösterisi gerçekleştirecek.