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Japonya 32 adet AIM-120C-7 ediniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Askeri Dış Alım yoluyla Japonya’ya 32 adet Havadan Havaya Orta Menzilli AIM-120C-7 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles /AMRAAM) füzesi satışı için ABD Kongresine bilgi verdi.

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın Kongre’ye 16 Kasım tarihinde verdiği sertifikaya göre bu satışın tahmini bedeli 63 milyon Dolar olacak. 

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