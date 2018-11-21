Japonya 32 adet AIM-120C-7 ediniyor

<p> ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın Kongre’ye 16 Kasım tarihinde verdiği sertifikaya göre bu satışın tahmini bedeli 63 milyon Dolar olacak. </p> <p> <img src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/11/21/211120181014297910174_3.jpg' style='float: right; height: 450px; width: 630px;' /></p>
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