11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3319
  • 6,0587
  • 219.741
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Japonya, yapay meteor yağmuru uydusunu yörüngeye gönderdi

Japonya, atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) tarafından Uçinoura Uzay Merkezinden Epsilon roketiyle yörüngeye 7 uydu fırlatıldı.

Uydulardan birinin, merkezi Tokyo'da bulunan ALE şirketi tarafından geliştirildiği ve atmosfere salacağı metal parçalarla yapay meteor yağmuru oluşturacağı belirtildi.

Dünyada bir ilk olması planlanan yapay meteor yağmuru projesinin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.

ALE'nin ilk yapay meteor yağmurunu, Hiroşima üzerinde gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

 

Başkan Erdoğan Mehruze teyzeyi aradı: Türkiye´yi ağlattın

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yapay meteor yağmuru için uzaya uydu gönderdiler

Yapay meteor yağmuru için uzaya uydu gönderdiler

ÖSYM'den kritik saat uyarısı

ÖSYM'den kritik saat uyarısı

Osmanlı hanedanlığının son ferdi hayatını kaybetti

Osmanlı hanedanlığının son ferdi hayatını kaybetti

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lılar vuruldu

Fazıl Say, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Fazıl Say, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Bolton ile dalga geçti: Aynı zırva, aynı zorba, aynı hezeyan

Bolton ile dalga geçti: Aynı zırva, aynı zorba, aynı hezeyan

MEB'i hackleyip notlarını 'iyileştirdi'! Bakanlıktan açıklama geldi

MEB'i hackleyip notlarını 'iyileştirdi'! Bakanlıktan açıklama geldi
 

POPÜLER HABERLER

Suriyeli küçük kız, ilk defa Türkiye´de duydu

Suriyeli küçük kız, ilk defa Türkiye´de duydu

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA