Japonya yeni elektronik saldırı uçağı geliştiriyor

Japon hükûmeti, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) nakliye ve devriye uçaklarını, Rus ve Çin elektronik harp teçhizatına karşı koymak ve düşman radar ve iletişimlerini devre dışı bırakmak için güçlü ekipmanlarla donatarak yeni elektronik saldırı uçakları geliştirmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Elektronik saldırı uçakları geliştirme planı, Japonya'nın radarlarını ve iletişim sistemlerini devre dışı bırakmayı amaçlayan düşman unsurlarını etkisiz hale getirme yeteneklerini pekiştirmeyi amaçlayan Ulusal Savunma Programı Rehberi ile uyumludur." denildi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Elektronik saldırı uçaklarının çalışma prensibi, düşman iletişim ağlarını ve radarlarını etkisiz hale getirmek için geniş bir alana karışık sinyaller göndererek düşman uçaklarının, savaş gemilerinin ve diğer kuvvetlerin saldırı yeteneklerini devre dışı bırakmayı amaçlıyor.

Yetkililer, radyo dalgalarının frekanslarını belirleme yeteneğinin elektronik saldırıların önemli bir parçası olduğunu, bu yüzden SDF'nin radyo dalgası bilgileri toplama yeteneğini de artırmayı planladıklarını söyledi.