28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6927
  • 6,4087
  • 258.457
  • 100051
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Jeff Bezos: Dünyayı mahvediyoruz, ben de uzaya yatırım yapıyorum

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin ismi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzay yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Blue Origin isimli şirkete yaptığı büyük yatırımlarla adından son günlerde sıkça söz ettiren Bezos, uzaya bu denli yüklü para harcamasının sebebini, 'Dünya'yı ve insanlığı kurtarmak adına uzaya gitmek zorundayız, Bizden sonra gelecek olanların kaderi buna bağlı' sözleriyle açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnsanlığın gelecekte yaşayacağı problemler üzerinde düşündüklerini dile getiren Bezos, "Dünya küçük bir gezegen. Nüfus hızla artıyor. Buna bağlı olarak iklim değişiyor, çevre kirleniyor. Dünyayı mahvediyoruz" dedi.
 
İnsanlığın uzaya taşınmasıyla birlikte gelecekte yaşanacak problemlerin önüne geçilebileceğine inandığını belirten Bezos, mikroişlemci gibi üretimi hayli zor olan komplike cihazların uzayda düşük maliyetlerle üretilebileceğini vurguladı. Dünya üzerinde kirliliğe yol açan fabrikaların uzaya taşınabileceğini söyleyen Bezos, dünyanın böylece bu kirlilikten kurtulabileceğini kaydetti.
 
İnsanların dünya ve uzay arasında yaşamak için gelecekte seçim şansının bulunacağını aktaran Bezos, uzayda güzel bir yaşamın olacağına inandığını ancak bunun gerçekleşmesinin kısa vadede mümkün olmadığını ifade etti.
 
Uzay hedeflerini ortaya koyarak geleceğe yatırım yaptıklarını söyleyen Bezos, "Büyük değişim bir yıl içinde görülmeye başlanacak. Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
 
Bezos'un Blue Origin'i kurması 2000 yılına dayanıyor. Ünlü iş adamı, bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı Blue Origins'e ayırıyor.
 

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

"Silah satan olmayınca kendimiz ürettik"

'Silah satan olmayınca kendimiz ürettik'

Son düello Deniz Türüç

Son düello Deniz Türüç

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

ABD basını yazdı: ABD'den Suudi Arabistan'a yüzlerce asker!

ABD basını yazdı: ABD'den Suudi Arabistan'a yüzlerce asker!

Berna Laçin’in 'üniversite' tweet'ine cevap yağdı

Berna Laçin’in 'üniversite' tweet'ine cevap yağdı

İşte S-400’leri üreten Türk

İşte S-400’leri üreten Türk

Adnan Oktar’ın akıl hocası ve örgüt veliahtı ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın akıl hocası ve örgüt veliahtı ortaya çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

İşte S-400'leri üreten Türk

İşte S-400'leri üreten Türk

71. Emmy Ödülleri 2019 adayları belli oldu

71. Emmy Ödülleri 2019 adayları belli oldu

Tarlaya 'en acı mesai' için girdiler

Tarlaya 'en acı mesai' için girdiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019