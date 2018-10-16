Jeff Bezos: Güneş Sistemi'nde 1 trilyon insan yaşayacak

Amazon CEO'su Jeff Bezos, dün katıldığı bir konferans sırasında uzay şirketi Blue Origin'in hedeflerinden bahsetti. Şirkete olan yatırımlarını sürdürmeye devam edeceğini söyleyen Bezos, Güneş Sistemi'nde gelecekte tam 1 trilyon insanın yaşayacağını ve Blue Origin'in de bu insanları uzaya taşıyacağını söyledi.

Uzay araştırmalarına çok büyük önem veren Jeff Bezos, 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin'i "üzerinde çalıştığım en önemli iş" olarak tanımlıyor. Bezos, geleceği değiştirebileceğine inandığı bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı doğrudan Blue Origin'e yatırıyor. San Franscisco'daki WIRED25 konferansında konuşan ünlü iş adamı, önümüzdeki yıllarda 1 milyar doları da aşan yatırımlar yapacağını söyledi.

Uzay araştırmalarının önündeki en büyük engellerden birisinin yüksek maliyetler olduğunu belirten Bezos,"Milyonlarca insanın uzayda yaşadığı ve çalıştığı bir gelecek hayal ediyorum. Elbette benim bu uzun vadeli hedefin tamamlandığı günleri görmem mümkün değil." şeklinde konuştu. Dünya'nın 'sınırlı' olduğu gerçeğini yavaş yavaş anlamaya başladığımızı söyleyen Bezos,"Blue Origin olarak hedefimiz uzaya daha düşük maliyetlerle ulaşımı sağlamak." ifadelerini kullanıyor.

Jeff Bezos ayrıca uzayda bir rekabetin oluşması gerektiğini ve binlerce şirketin bu iş üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyor. Bezos,"Son 20 yıl içerisinde internette müthiş bir dinamizm ve bununla birlikte çok kısa süre içerisinde başarılan muhteşem şeyler gördüm. Aynı dinamizmin uzayda da olması gerekiyor. Bunu başarabiliriz." sözlerini kullanıyor.

Blue Origin uzayda maliyetleri düşürmek için tıpkı SpaceX gibi tekrar kullanılabilirliğe odaklanmış durumda. Şirketin birçok kez tekrar kullanılan alt yörünge roketi New Shepard, önümüzdeki yıl itibarıyla uzay turistlerini yörüngeye taşımaya başlayacak. Blue Origin'in bu işten ciddi anlamda bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Blue Origin buradan kazandığı gelirleri daha büyük roketler ve uzay araçları yapmak için kullanacak. Şirketin devasa tekrar kullanılabilir roketi New Glenn şu anda geliştirme sürecinde bulunuyor. Falcon 9'dan iki kat güçlü olan roket geçtiğimiz günlerde ABD Hava Kuvvetleri tarafından tam 500 milyon dolarlık yatırım almıştı. Roketin 2020 yılında ilk uçuşuna çıkması bekleniyor.

Blue Origin'in WIRED25 konferansından sonra yayınladığı video:

(Donanım Haber)