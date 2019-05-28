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Jüpiter'in harika kırmızı noktası 'çözülüyor'

Jüpiter'in 1830'lardan ve belki de 1660'lardan bu yana gaz devinde görülebilen geniş bir fırtına sistemi olan Büyük Kırmızı Nokta'nın 'çözüldüğü' bildiriliyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Amatör gökbilimciler, uzun yıllardır Jüpiter'in Büyük Kırmızı Nokta'sını (GRS) izliyorlar. Ancak dev fırtınanın artık çözüldüğü görülüyor.
 
Avustralya’dan kıdemli gökyüzü gözlemcisi Anthony Wesley, 19 Mayıs’ta GRS’den ayrılan bir gaz akışını fotoğrafladı. Wesley görüntüyle ilgili olarak, "17 yıldan daha uzun zamandır Jüpiter’i gözlemliyorum böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim.” dedi.
 
 
Büyük Kırmızı Nokta, güneş sistemindeki en büyük fırtınadır, dünyadan daha geniş bir antisiklondur ve rüzgârları saatte 560 kilometreye ulaşır.
 
GRS’den ayrılan gaz akıntısının muazzam olduğu ve 10 bin kilometreden daha fazla uzadığı bildirildi. Wesley, böyle bir flama akıntısının yaklaşık her hafta fırtınadan ayrıldığını söylüyor.
 
Gökbilimciler bunu yüzlerce yıldır gözlemlemektedir. Son yıllarda, Büyük Kırmızı Nokta küçülüyor. Bir zamanlar üç Dünyayı yutacak kadar genişdi; şimdi ise büyük girdabın içine gezegenimizin sadece biri içine sığabilir durumda. Bu, bazı araştırmacıların GRS'nin parçalanıp kaybolacağını merak etmelerini sağlamıştır. Belki de flamalar bu sürecin bir parçasıdır.
 
Aslında, bu çözülmekte olan bulutlar daha önce görülmüştü. Örneğin, Maunakea'daki Gemini North adaptif optik teleskopu, Mayıs 2017'de daha az ama benzer bir flama gördü:
 
 
Bu gözlemlerin lideri, NASA'nın Jet Propulsion Laboratory'den Glenn Orton, “GRS'nin batı tarafında meraklı bir kanca benzeri bulut özelliği görüldü. Bu gibi olaylar Jüpiter'in atmosferi hakkında bilgi edinmek için daha çok işimiz olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullanmıştı.
 
Wesley, flamaların şimdi nasıl davrandığını anlatıyor: "Her flama, Büyük Kırmızı Noktadan ayrılıyor ve dağılıyor gibi görünüyor. Sonra, yaklaşık bir hafta sonra, yeni bir flama oluşuyor ve işlem tekrarlanıyor. Bunu fotoğraflamak için de biraz şanslı olmak gerekiyor. Jüpiter her 10 saatte bir kendi ekseni üzerinde döner ve GRS her zaman görünmez. Sürecin net görüntülerini elde etmek için birçok gözlemci ortak çaba gösteriliyor." dedi.
 
Gökbilimciler çözünme hakkında daha fazla kanıt elde etmek için her gün Jüpiter'i gözlemliyor.
 

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