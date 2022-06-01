Kadınların internet kullanımı erkeklere göre daha çok arttı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, dijital mecraların başta çocuk olmak üzere kadın, aile başlıklarında önem arz ettiğini söyleyerek, "Dijital mecralar bugün geldiğimiz noktada önemli bir fırsat ama her fırsat başlığının tehdit ve risk tarafı vardır. Dolayısıyla bir vaka olarak dijital mecraların kullanımını hem tehditler tarafından hem fırsatlar tarafından değerlendirerek, biz kendi Bakanlığımız ölçeğinde baktığımızda bu fırsatları hedef kitlemizin hizmetine sunmak, arz etmek ama hedef kitleyi çocuklar, kadınlar, aile değerler olmak üzere tehditlerden korumak, uzaklaştırmak. Fırsatları kullanalım, tehditlerden bakanlığımızın sorumluluk alkanında bulunan grupları koruyalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibarıyla yüzde 77.5'e yükselmiş. Bu oran erkeklerde 2004'de yüzde 25.7 iken, 2021'de yüzde 87.7'ye yükselmiş. Dijital platformları sadece olumlu ya da olumsuz olması üzerinden ele almıyoruz. Genç kitle bu kadar rağbet ediyor. burayı fırsat olarak kullanalım, tehditleri bertaraf etme konusunda elimizden geleni yapalım."

Çocukların dijital risklerden korunması amacıyla Bakanlığa bağlı kreş ve bakımevi çalışanlarına bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımı başlıklı eğitimler düzenlediklerini ve bu eğitimlerin devam ettiğini belirten Bakan Yanık, "2020'den bugüne 9 bin 224 veli, 8 bin 138 personel olmak üzere 17 bin 362 kişiye eğitim sağlamışız. Aile eğitim programı bünyesinde medya alanındaki eğitim programımızda internet, sosyal medya, cep telefonu, dijital oyun konularında eğitimlerimiz devam ediyor. 2013'ten beri sürdürülen bir program. 2013'ten beri aile eğitim programı çerçevesinde 2.3 milyon kişiye bu eğitimler ulaşmış" şeklinde konuştu.

Yanık şunları kaydetti:

"Sosyal medya çalışma grubumuz tarafından yazılı ve görsel medyadaki takip ve taramalarda 2019'dan bugüne bin 519 içeriğe müdahale etmişiz. Kurumlar arası işbirliği ile çocuklar için zararlı olabilecek içeriklere müdahale, burada çocuğun gelişimini olumsuz etkilemek, kişisel bilgilerin ifşası, istismar edildiği içerikler, ikincil örselenmesine sebep olabilecek içerikler, çocuğun unutulma hakkının ihlali gibi başlıkları takip ediyor ve bu konudaki çalışmaları yürütüyoruz."