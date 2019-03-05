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Kanada, NASA'nın Ay İstasyonu projesine katkıda bulunacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın NASA'nın Ay İstasyonu projesine katılacağını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın NASA'nın Ay yörüngesine bir uzay istasyonu kurma projesi olan Lunar Gateway'e katılacağını, önümüzdeki beş yıl boyunca programa 150 milyon Kanada doları harcanacağını açıkladı.

Kasım 2018’de yapılan Kanada uzay konferansı sırasında NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Kanada’dan ABD’nin 2024 yılına kadar Ay yörüngesine kurmayı umduğu bir istasyon olan Lunar Gateway’e katılmasını istedi.

Bridenstine, "Herhangi birimiz yalnız giderse, uzayda ulaşmak istediklerimizi başaramayız. Kanada'nın Ay'a gidişimize büyük bir şekilde katılmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kanada, Gateway’in onarımı ve bakımı için “Canadarm3” akıllı robot koluna katkıda bulunacağını ve ayrıca önümüzdeki 24 yıl boyunca bu projeye 1,56 milyar ABD doları harcama yapacağını açıkladı.

Açıklama ilk olarak Montreal yakınlarındaki Kanada Uzay Ajansı (CSA) karargahından yapıldı. Ardından Başbakan Justin Trudeau bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kanada Ay'a gidiyor." dedi.

Trudeau, “Kanada’nın tarihi yatırımı Kanadalılar için iyi işler yaratacak, astronot programımızın çalışmasını ve havacılık endüstrimizin güçlenmesini ve büyümesini sağlayacak. Kanada'nın araştırma ve inovasyonu için yeni olanaklar alanı açılacak." diye konuştu.

Kanada'nın Lunar Gateway’e yaptığı yatırım ile yalnızca Canadarm3’ün geliştirilmesini ve işletilmesini değil, ülkenin küçük ve orta ölçekli işletmelerinin robotik, yapay zeka ve sağlık konularında ay teknolojilerini geliştirmelerini teşvik eden Lunar Exploration Acceleration Programına da yatırım yapıyor.

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