Kepler Uzay Teleskobu'nun görevi resmen sona erdi

NASA'nın ünlü gezegen avcısı Kepler Uzay Teleskobu, resmen Dünya'ya elveda dedi. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan NASA, 15 Kasım itibarıyla teleskobun Yeryüzü'yle olan tüm iletişimlerinin kesildiğini açıkladı.

Kepler bildiğiniz gibi bu yılın başlarından bu yana yakıt yetersizliğiyle mücadele ediyordu. NASA, geçtiğimiz ay yayınlanan bir yazıda teleskobun artık araştırma yapamayacak duruma geldiğini açıklamış ve bilimsel görevlerin 30 Ekim'de sona erdiğini duyurmuştu. Bundan yaklaşık 2 hafta sonra da teleskoba son komutlar gönderildi ve Kepler böylece uzaydaki yalnızlığına terk edilmiş oldu.

Bugün bilinen 3750 ötegezegenin tam %70'ini tek başına keşfeden Kepler, Yeryüzü'nden yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta görev yapıyordu. Teleskobun konumu nedeniyle NASA'nın Dünya'dan bir görev düzenleyerek yakıt deposunu yenilemek gibi bir imkanı da olmadı. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz yaklaşık 15 dakika sürüyor.

Kepler'in birincil görevi, 2013 yılında yaşanan talihsiz bir mekanik arızayla beraber sona ermişti. Arızanın ardından görevi durdurmak zorunda kalan NASA'lı araştırmacılar, bir süre sonra uzay aracının görüş alanını periyodik olarak değiştirerek teleskobu tekrar kullanmanın bir yolunu buldular. Bunun ardından NASA, "K2" ismini verdiği yeni görevi başlattı ve 2014 itibarıyla da bu görevden ilk veriler Yeryüzü'ne ulaşmaya başladı. Uzay aracının K2 misyonundan elde edilen veriler önümüzdeki yıllarda incelenmeye devam edecek.

Kepler'in elvedası elbette uzay meraklılarını üzen bir haber oldu. Ancak NASA, Kepler'in yerini alacak uzay aracını şimdiden hazırlamış durumda. Uzay ajansının yeni gezegen avcısı TESS, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz nisan ayında uzaya fırlatılmış ve eylül ayında da ilk gezegenlerini keşfetmişti. Kepler'den 400 kat daha geniş bir görüş alanına sahip olan TESS, NASA araştırmacılarının ifadelerine göre sadece iki yıl içerisinde 200.000 farklı gezegen gözlemleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.

(Donanım Haber)