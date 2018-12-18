Keşif ve gözetleme uydumuz Göktürk 2 uzayda 6. yılını doldurdu

Çin’deki Jiuquan Üssü’nden 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 660 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor.

Dünya’nın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2, çevre ve şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye’nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını karşılıyor.

98 DAKİKADA TURLUYOR

Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydumuz, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Görüntü çekimi ve bunların yer istasyonuna indirilmesi konusunda herhangi bir uluslararası kısıtlama yaşanmıyor. Uydu ayrıca, öncelikli ihtiyaçlar kapsamında TSK’nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.

Yüksek yerlilik oranı ile üretilen 2,5 metre çözünürlüklü GÖKTÜRK-2 uydusu, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) İş Ortaklığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında üretildi.

GÖKTÜRK-2 uydusundan bazı görüntüler:

Hollywood, 21 Nisan 2013, Göktürk-2

Golden Gate Köprüsü, San Francisco, 20 Haziran 2013, Göktürk-2

Davis-Monthan Hava Üssü, Tucson, 19 Haziran 2013 Göktürk-2

25 Nisan Köprüsü, Lizbon – Portekiz, 11 Nisan 2015, Göktürk-2

Ankara, 23 Haziran 2013, Göktürk-2

Körfez Geçiş Köprüsü, 5 Nisan 2016, Göktürk-2

Antarktika, 17 Nisan 2016, Göktürk-2

Harran, 10 Temmuz 2016, Göktürk-2 uydu görüntüsü – falsecolor

Tuz Gölü, 11 Ağustos 2016, Göktürk-2

İstanbul, Göktürk-2 uydu görüntüsü

Konya şehir merkezi, 26 Ağustos 2016

Antarktika, 29 Nisan 2017, Göktürk-2 (Fotoğrafların kaynağı: blog.gezgin.gov.tr)