Kocaeli Bilim Merkezi'nde hizmet vermeye başlayan kodlama ve robotik atölyesinin açılışı törenle yapıldı

Açılış programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ile il müdürleri, sanayiciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, geleceğin emanetçisi gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve çağın gerekli olduğu bilgilerle donatılmasının, ortak arzu ve sorumlulukları olduğunu söyledi.

Özellikle dijital çağda gençlerin, bu yeni dönemin gerekliliklerine uygun şekilde yetiştirilmesinin önemine değinen Aksoy, bu kapsamda il genelindeki okullarda kodlama atölyeleri ve robotik sınıfları açmak için çalışma yaptıklarını anlattı.

Aksoy, yapılan ön araştırmalar sonucunda her eğitim bölgesinde yer alan bir okulda robotik sınıfı ve kodlama atölyesi açmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Bu çalışmalarımızı yaparken de ilk aşamadan itibaren İzmit Körfezi'nin etrafında faaliyette bulunan liman işletmelerimizle bir araya geldik. Kentteki 13 firmamızdan toplam 1 milyon 200 bin liralık bir kaynak sağlandı ve bu kaynaklarla 17 ilkokulumuzun robotik ve kodlama atölyelerini tamamladık. Her ilçemizde bir sınıf yaptık ve 5 ilçemizde 2 sınıf olarak bunları tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.

İlerleyen dönemde ortaokul ve liselerde de bu sınıfların açılmasını sağlayacaklarını aktaran Aksoy, robotik ve kodlama atölyelerinin açılmasına katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür etti.

"Kodlama bilmeyen okur yazar sayılmayacak"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da şu anda dünyanın dijital çağı bütün hücrelerine kadar yaşadığını söyledi.

Dijital çağa hükmedebilmenin tek yolunun, beşeri sermaye olduğunu vurgulayan Işık, kodlamanın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın en fazla üzerinde durduğu konulardan biri olduğunu vurguladı.

Işık, kodlamanın dijital çağın alfabesi olduğunu belirterek, "Kodlamayı bilmeyen okur yazar sayılmayacak. Şu anda Türkiye'de 6-15 yaş arasındaki yavrularımızın yüzde 45'i her gün internete giriyor. Bu çok yüksek bir oran. Buna mukabil ileri düzey bilgisayar becerilerine sahip bu yaştaki çocuk sayımız maalesef yüzde 1. Bu oran Çekya'da yüzde 37, Kore'de yüzde 36, Avustralya'da yüzde 35, Polonya'da yüzde 34." şeklinde konuştu.

Çocukların yeni çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesi noktasında herkese büyük görevler düştüğüne işaret eden Işık, şunları kaydetti:

"Çocukların elinden artık bilgisayarları, telefonları almak mümkün değil. Aslında biz bu yeni çağda çocuklarımızı bilgisayar kullanıcısı olmaktan ziyade bilgisayarını kullanarak eğitimine devam eden, kendini yetiştiren bireyler haline getirmek zorundayız. Çocuklarımızı bilgisayarda oyun oynayan değil de o oyunları yazan bireyler haline getirebiliriz. Onun için de bütün ailelerimizin önem vermesi gereken en önemli konulardan biri değerler eğitimi ve kodlama eğitimi. Çocuklarımıza kodlamayı öğretirken aslında çocuklarımıza hayatı öğretiyoruz. Kodlama yapabilmenin yolu algoritma yazabilmektir. Algoritmayı yazabilmek de bütün sebep sonuç ilişkilerini görebilmekle mümkün. Sadece bilgisayar için düşünmeyin, bir sosyal olayda da sebep sonuç ilişkisini kurabilirseniz işte o zaman o problemi çözmemiz kolaylaşır."

Katkı sunan kuruluşlara plaket takdim edildi

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise doğru bir planlamayla erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocukların zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, planlama, olaylar arasında ilişki kurma konusunda daha çok gelişim gösterdiğini ifade etti.

Eğitimciler olarak çağın tüm gelişmelerini yakından takip ettiklerini ve gelişmeler karşısında hızlı reaksiyon gösterdiklerinin altını çizen Çelik, çocukların donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kodlama ve robotik atölyelerinin yapımına destek veren kuruluşların temsilcilerine plaket verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam eden program, okulların açtıkları stantların gezilmesiyle sona erdi.