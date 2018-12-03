Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile vurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve TSK’nın üst düzey komuta kademesinin katıldığı tatbikat Polatlı General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesinde gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki çok sayıda sistemin görev aldığı tatbikatta 2016 yılında teslim edilen KORKUT ve Ateş İdare Cihazı (AİC)-Modernize Çekili Top (MÇT) takımları başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında kara hedeflerine ve Cengaver tipi hedef uçaklara atışlar yapıldı. Hedef uçaklar, gözlemcilerin önünden geçiş sırasında ateş altına alınarak Parçaçıklı Mühimmat (ASELSAN-Atom) ile tam isabetle vuruldu. KORKUT ve AİC-MÇT takımlarından oluşan ASELSAN Hava Savunma Top Sistemleri başta seçkin gözlemciler olmak üzere tüm katılımcılar önünde başarılı bir performans sergileyerek büyük beğeni topladı.

ASELSAN ATOM

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ASELSAN tarafından geliştirilmiş dip tapalı akıllı mühimmattır. Parçacıklı Mühimmat ile birlikte kullanıldığında, namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artmakta, söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmekte.

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabilmekte.

Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi

Korkut Sistemi ordumuzun ihtiyaçları dahilinde, mekanize birliklerin ve hareketli unsurların hava savunmasını etkin bir şekilde gerçekleştirmek için geliştirilmiş; Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’dir. 1 Korkut Sistemi 4 adet mobilize platformun birleşmesinden oluşmaktadır. Bunlar; 1 adet Komuta Kontrol Aracı (KKA) ve 3 adet Silah Sistem Aracı (SSA) ‘dır.

Tek bir Korkut Komuta Kontrol Aracı sayesinde, 3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü sağlanabilmektedir.