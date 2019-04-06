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Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı 'KÂŞİF' 30 Nisan'da görücüye çıkıyor

TÜBİTAK SAGE tarafından yerli imanlarla geliştirilen Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı “KÂŞİF”, 30 Nisan'da 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 19’da sergilenecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yerli Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı “KÂŞİF”, uydu sistemlerinden alınan sinyalleri kullanabilecek şekilde TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak olan KÂŞİF, IDEF 19’da TÜBİTAK SAGE standında sergilenecek.
 
Füze güdüm sistemleri için Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) alıcısı olan KÂŞİF’in radyo frekansı (RF), elektronik donanım ve algoritma tasarımları, AR-GE yolu ile TÜBİTAK SAGE’de yerli imkânlarla gerçekleştirildi.
 
Alıcının donanımı, ABD Savunma Bakanlığına ait olan Konumlandırma Sistemi GPS L1/L2, Rusya tarafından geliştirilmiş ikinci kuşak bir küresel uydu konumlandırma sistemi olan GLONASS L1 ve Avrupa Birliği tarafından ABD ordusunun denetimi altındaki GPS ile Rus GLONASS'a alternatif uydu yönleyici sistemi olan GALILEO E1/E5a/E5b sinyallerinin kullanımını desteklemektedir.
 
KÂŞİF'in mevcut programlanabilir mantık blokları ve bu bloklar arasındaki ara bağlantılardan oluşan ve geniş uygulama alanlarına sahip olan sayısal tümleşik devreleri (FPGA) ve yazılımı GPS L1 sinyallerini takip edilerek çözüm üretilmekte.
 
Ancak KÂŞİF'in GPS L1 + GLONASS L1 + SBAS, GPS L1+GPS L2+SBAS ve GPS L1 + GALILEO E1 olmak üzere farklı uydu sistemleri ile çalışan versiyonlarının da üretilmesi planlanıyor.
 
Ayrıca derin bağlı (deeply coupled) tümleşik ANS/KKS kullanımı sağlayacak versiyonunun da üretilerek füzelere hassas vuruş kabiliyeti sağlanması planlanıyor.TM Dijital Haber Merkezi
 

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