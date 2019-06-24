Kuzey kutbunda melez balina keşfi
Kuzey kutup bölgesinde bulunan alışılmadık bir balinanın kafatasının 30 yıl sonra melez bir balina türüne ait olduğu tespit edildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Danimarka Doğa Tarihi Müzesi’nde saklanan kafatasından elde edilen DNA’yı inceleyen araştırma, balinanın melez kökenlerini doğruladı. Bir denizgergedanı (narval) anneyle beyaz balina (beluga) babanın melez yavrusu oldu belirtilen türe ‘narluga’ adı verildi. Araştırmacılar iki türün çiftleşmesine neyin neden olduğunu bilmiyor ancak fosil kayıtlarında benzer bir vakanın daha önce bulunmadığını kaydediyor.
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