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Liselilerin girişimi ABD’de ‘hızlanacak’

Bir grup lise öğrencisi tarafından geliştirilen, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde yerli girişimler arasında birinci olan ‘T-Fashion’, girişimcilik yolculuğuna San Francisco’da devam edecek.

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TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı çok sayıda girişimcinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Yerli girişimler arasında birinci, yabancı girişimlerin dahil olduğu genel sıralamada ise üçüncü olan ‘T-Fashion’ adlı girişim, yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisini kullanıyor. Tekstil sektöründe üretim yapan şirketlere yönelik kreasyon belirleme ve satış planlama gibi birçok aşamada yapay zekayı kullanarak önerilerde bulunan ‘T-Fashion’, 10. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Peker ve 12. sınıf öğrencisi Yiğit Alp Elmas’ın aralarında bulunduğu bir grup lise öğrencisi tarafından geliştirildi. 

Take Off Uluslarası Girişim Zirvesi’nde birinciliğe ulaşan T-Fashion’ın geliştiricileri, ABD’nin San Francisco şehrinde gerçekleştirilecek olan ‘hızlandırma programına’ katılarak girişimlerini ileri bir seviyeye taşıma imkanı bulacak. 

Hızlandırma programında, aralarında Google’ın da bulunduğu dev teknoloji firmaları ziyaret edilerek çeşitli toplantılar ve temaslar gerçekleştirilecek. T-Fashion geliştiricilerinden Mehmet Ali Peker sektördeki firmalara, yapay zekayı kullanarak marka kimlikleri ve hedef kitlelerine yönelik trend analizleri ve moda tahminleri sunduklarını belirterek, “Sunduğumuz raporlar ve tahminler şirketlere özel şekilde hazırlanıyor. Bu raporları, hem tasarım aşamasında hem de satış aşamasında kullanarak satışlarını artırıyorlar. Bu raporları ayrıca reklam stratejilerini oluşturmak amacıyla da kullanabiliyorlar” dedi. 

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