Mi-38T helikopteri ilk uçuşu yaptı

Helikopterin ilk uçuşu 23 Kasım 2018 günü, Rus devlet savunma şirketi Rostec bünyesinde yer alan Russian Helicopters Moskova merkezli Mil Rotorcraft Fabrikası test pilotları tarafından gerçekleştirildi.

Rus Helikopter Grubu CEO’su Andrei Boginsky yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanlığı için iki helikopterin teslimi için bir sözleşme imzalandı. İlk teslimatların 2019’da başlaması planlanıyor. Ayrıca, yeni helikopterin dış pazarlarda tanıtımı için çalışmalara da başlandı” dedi.

Mi-38 helikopterinin askeri versiyonu olan Mi-38T, Rus Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı 2018-2025 yıllarında devlet silahlandırma programının bir parçası olarak Kazan Helikopteri Fabrikası tarafından üretildi. Klimov United Engine-Making Corporation tarafından üretilen TV7-117V yüksek verimli motorlarla donatılan helikopter % 99 yerli bileşenlerden oluşuyor. 40 personel taşıyabilen Mi-38T, kargo ve yolcu taşımacılığının yanı sıra ambulans, arama ve kurtarma operasyonları veya VIP taşımacılığı içinde kullanılabilir.

Hizmetteki Mi-8 ile Mi-26 arasındaki boşluğu dolduracak olan Mİ-38T ayrıca uzun operasyonel menzil sağlayan ilave yakıt tanklarıyla donatılabiliyor.

(Defence and Technology)