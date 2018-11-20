Lockheed Martin, Freedom Sınıfı kıyı muharebe için NSM entegrasyonuna başlanacağını açıkladı

Norveç konuşlu Kongsberg firmasının geliştirdiği NSM sistemi, denizden veya kara konuşlu fırlatıcılardan ateşlenebiliyor. Amerikan Donanması’ndan yapılan açıklamada, önceden inşa edilen gemilerde NSM entegrasyonu için gerekli boş alan mevcut.

Gelecekte başlatılacak bir modernizasyon programı ile NSM, tüm LCS’lere entegre edilecek. Açıklamada, Freedom Sınıfı platformlar için Surface Electronic Warfare Improvement Program Block II (Satıh Elektronik Harp Geliştirme Programı Blok II) entegrasyonu için çalışmalar yürütüldüğü de bildirildi.

Sistem, USS Freedom (LCS 1) platformuna entegre edildi ve COMBATSS21 konfigürasyonunda bir Aegis türevi olarak test edildi.

(C4Defence)