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Lockheed Martin, Freedom Sınıfı kıyı muharebe için NSM entegrasyonuna başlanacağını açıkladı

Açıklamada, sistemin entegre edileceği ilk platformun bilgisine de yer verildi. NSM (Naval Strike Missile) sistemi Freedom sınıfı platformlarda ilk olarak LCS 27 (Hizmete girdiğinde USS Nanucket), gemisine entegre edilecek. Böylece Freedom sınıfı gemiler ufuk ötesi vuruş kabiliyeti kazanacak.

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Norveç konuşlu Kongsberg firmasının geliştirdiği NSM sistemi, denizden veya kara konuşlu fırlatıcılardan ateşlenebiliyor. Amerikan Donanması’ndan yapılan açıklamada, önceden inşa edilen gemilerde NSM entegrasyonu için gerekli boş alan mevcut.
 
Gelecekte başlatılacak bir modernizasyon programı ile NSM, tüm LCS’lere entegre edilecek. Açıklamada, Freedom Sınıfı platformlar için Surface Electronic Warfare Improvement Program Block II (Satıh Elektronik Harp Geliştirme Programı Blok II) entegrasyonu için çalışmalar yürütüldüğü de bildirildi.
 
Sistem, USS Freedom (LCS 1) platformuna entegre edildi ve COMBATSS21 konfigürasyonunda bir Aegis türevi olarak test edildi.
 
(C4Defence)

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