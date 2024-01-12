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Bilim-Teknoloji

Mars helikopterinin takım lideri, TUA'yı değerlendirdi: Bence bu harika

Filistinli NASA mühendisi Loay Elbasyouni, Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili olarak, 'Bence bu harika. Bu olaya farklı bir açıdan bakmak gerekir çünkü bazı insanlar bu projeyi boşa para harcamak olarak görüyor. Bana göre ABD'yi büyük yapan şey Ay'a yapılan yolculuktu. Bu insanlara umut ve hayal kurma imkanı verdi.' dedi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 15:51 - Güncelleme:
Mars helikopterinin takım lideri, TUA'yı değerlendirdi: Bence bu harika
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Mars'ta uçan ilk helikopterin takım lideri olan ve halihazırda BlueMoon misyonu roket projesi üzerinde çalışan Filistinli NASA mühendisi Elbasyouni, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde mühendislik ve uzay bilimleri öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere geliştirdiği projelere dair bilgiler veren Elbasyouni, daha sonra uzay çalışmalarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) elektrik mühendisliği okumak için 1998'de gittiğini söyleyen Elbasyouni, bu ülkede elektrikli arabalar ve uçaklar üzerine çalışmalar yürüttüğünü ve ardından NASA'nın helikopter projesi Mars Ingenuity'de görev aldığını anlattı.

Elbasyouni, projede baş mühendis olarak çalıştığını vurgulayarak, "Ingenuity'nin uzaya ilk defa gitmesindeki başarıda pay sahiplerinden biri oldum. Bu başarı sayesinde de pek çok ödül aldık. Mars'a gitmek neler yapabileceğimizi kanıtlamak anlamında çok önemliydi. Bizim Mars'a gidebileceğimizi kanıtlamamız gelecekte daha çok proje yapabileceğimizi gösterdi." diye konuştu.

Mars'a gitmenin bir diğer amacının da orada bir hayat belirtisi bulmak olduğunu belirten Elbasyouni, "Ama bu çok uzun vadede olacak bir şey. Asıl itici güç bu değil. Mars'a ve diğer gezegenlere bilgi edinme aşkına gidiyoruz yoksa orada yaşamak için değil." ifadesini kullandı.

Loay Elbasyouni, Türkiye Uzay Ajansına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bence bu harika. Bu olaya farklı bir açıdan bakmak gerekir çünkü bazı insanlar bu projeyi boşa para harcamak olarak görüyor. Bana göre ABD'yi büyük yapan şey Ay'a yapılan yolculuktu. Bu, insanlara umut ve hayal kurma imkanı verdi. Pek çok bilim adamı bir sonraki ay yolculuğunun parçası olmak istedi. İslam tarihine baktığımız zaman Harezmi ve İbn-i Sina gibi pek çok İslam alimi de uzayla ilgilendiler. Uzaya bakmak demek uzaklara bakmak demektir. Bu projeler sizin geleceği hayal etmenizi sağlar."

  • Türkiye Uzay Ajansı
  • Loay Elbasyouni
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