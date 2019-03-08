Mars’a ilk kazmayı vuran araç, çıkan sorun nedeniyle kazıyı bırakmak zorunda kaldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 26 Kasım 2018’de Mars gezegenine indirdiği uzay aracı InSight’ın Alman Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından üretilen sondaj aleti 28 Şubat’ta kızıl gezegene ilk kazmayı vurmuştu. NASA’dan yapılan son açıklamada ise sondaj işlemi sırasında sert bir kaya ile karşılaşıldığı, bu nedenle uzay aracının sondaj işleminin durdurulduğu bildirildi.

"MARS KAZISI İÇİN PEK İÇ AÇICI SONUÇ DEĞİL"

Alman Havacılık ve Uzay Merkezinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Mars yüzeyinde ilk sondaj işlemine başladık. 18 santimetre ilâ 50 santimetre arasında bir oyuk açtık. Kazı esnasında çok sert kayalıklarla karşılaştık. Bu bizim ileride yapacağımız derin sonda çalışmaları için pek iç açıcı bir sonuç değil.” denildi.

Mole (Köstebek) ismi verilen kazı aletinin delme cihazı Polonya’daki Astronika mühendislik firması tarafından geliştirildi.

MARS'IN İÇ YAPISINI ARAŞTIRMAK İÇİN GÖNDERİLMİŞTİ

NASA, sondanın beklendiği gibi çalıştığını, sorunun sonda aletinde değil kazı alanında olduğunu söyledi. InSight aracı; sismik araştırmalar, jeodezi ve ısı taşınımı kullanarak Mars'ın iç yapısını keşfetme amacı ile gönderilmişti.

Ekip, ilerleyen süreçte 5 metre kadar derinlikte bir sondaj yaparak rekor kırmayı planlıyor. Yapılan bu sonda çalışmalarında Mars'ın iç sıcaklıklarının ölçülmesi planlanıyor.