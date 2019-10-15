Mars’ta kurumuş nehir görüntülendi
Mars gezegeninin yüzeyinin 4 milyar yıl önce aslında dünyadan çok da farklı olmadığı ortaya çıktı.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kızıl gezegendeki 700 kilometre uzunluğundaki kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı. Gezegenin en uzun vadilerinden biri olan Nirgal Vallis adı verilen bölgede yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce su dolu nehirlerin bulunduğu tahmin ediliyor. ESA’nın Mars Express adlı uzay aracıyla yüksek çözünürlükle streo kamerası ile çekilen görüntülerdeki bölge gezegenin ekvator çizgisinin hemen güneyinde bulunuyor. Bölgenin şekillenmesinden nehirler kadar Mars’a çarpan göktaşları da etkili olmuş.
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