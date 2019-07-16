Mars'ta yaşamanın yolu bulundu

Mars’ta yaşam için “donmuş duman” çözümü NASA yeni bir ay görevini Mars ziyareti için basamak olarak kullanmanın peşinde. SpaceX ise birkaç yıl içinde Mars’a gidebilmenin planlarını yapıyor. Asıl amaç ise insanlığın Mars üzerinde kolonileşmesi. Ancak en büyük sorun Mars’ta yaşanan sıcaklık farklarına insanın dayanamayacak olması. Bilim insanları bunu çözmek için donmuş duman olarak da tabir edilen silika aerojel ile Mars’ta insanları sıcaklık farklarından koruyacak bir yapı kurmanın peşinde.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmada, laboratuvarda Mars gezegen yapısını ve güneş ışığını simüle eden bir deney ortamı oluşturuldu. Mars gezegeni olarak yapılan kutu, aerojel ile kaplandı ve güneş ışığı simülasyonu ile test edildi.

Bilim insanları, dünyanın atmosferi gibi hem zararlı ışınlardan koruyan hem de yüzey sıcaklığını arttıran bir yapı kurmaya çalışıyor. İlk deney sonuçlarına göre aerojel, UV ışınlarını engelliyor ve yüzey sıcaklığını 50 dereceye kadar düşürebiliyor.

Kolonizasyon için önemli bir adım atan bilim insanları, yine de Mars kolonizasyonu için aşmamız gereken etik sorunlar olduğunu düşünüyor.

(shift.net)