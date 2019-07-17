26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Microsoft'un Outlook uygulaması 'kararıyor'

MICROSOFT'un e-posta uygulaması olan Outlook'ta önümüzdeki günlerde karanlık mod kullanılmaya başlanacak. Kullanıcılar bu sayede beyaz ağırlıklı tema yerine daha koyu renkte bir temayı seçerek uygulamayı kullanabilecek.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pek çok uygulama bir bir karanlık moda geçmeye başladı. Twitter başta olmak üzere popüler uygulamalar bu seçeneği kullanıcılarına sunuyor. Apple da Eylül ayında yayınlayacağı iOS 13 işletim sistemiyle iPhone'ları karanlık moda geçirecek.
 
Diğer yandan Microsoft da Outlook uygulaması için benzer bir adım attı. İnternette paylaşılan görüntülerde Outlook'un yeni sürümünün karanlık mod temasıyla geldiği dikkat çekerken bunun opsiyonel mi yoksa zorunlu bir geçiş mi olacağı henüz bilinmiyor.
 
Karanlık modun test sürecinin önümüzdeki haftalarda sona ermesi ve kullanıma sunulması bekleniyor. Kullanıcıların bu temayı kullanabilmeleri için yayınlanacak son güncellemeyi indirmeleri yeterli olacak.

''Şişman kadınlar cennete giremez'' dedi, sahneden itildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB duyurdu... Terör örgütüne bir darbe daha

MSB duyurdu... Terör örgütüne bir darbe daha

PKK demeye dilleri varmadı

PKK demeye dilleri varmadı

Sol kanada ‘Atom Karınca’

Sol kanada ‘Atom Karınca’

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Önemli uyarı: Son gün 13 Ağustos

Önemli uyarı: Son gün 13 Ağustos

Başkan Erdoğan'dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı

İnanılmaz olay! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İnanılmaz olay! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Meteoroloji uyardı: 8 derece birden düşecek

Meteoroloji uyardı: 8 derece birden düşecek
 

POPÜLER HABERLER

Şaşırtan görüntü! Kavga ettiği komşusuna drone ile saldırdı

Şaşırtan görüntü! Kavga ettiği komşusuna drone ile saldırdı

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

Kimliği ortaya çıktı! 2030 yılından geldiğini söylemişti...

Kimliği ortaya çıktı! 2030 yılından geldiğini söylemişti...

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019