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Milli imkanlarla geliştirildi: 'Korkut' TSK'nın gücüne güç katacak

13 adet KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi TSK’ya teslim edildiği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son teslimatlarla toplam 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemini TSK’ya teslim ettik.Aselsan’ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyetlerimizi ileri taşımamıza katkı sağladı. KORKUT, KOBİ ve yan sanayine yeni yetenekler kazandırdı." ifadelerini kullandı.
 
- Milli imkanlarla geliştirildi
 
Sistem, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.
 
KORKUT Projesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma yetenekleri, tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla 35 mm Parçacıklı Mühimmatı (ATOMTM) da kullanabilen namlulu hava savunma sistemleri ile güçlendirilmektedir.
 
KORKUT Projesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma yetenekleri, tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla 35 mm Parçacıklı Mühimmatı (ATOMTM) da kullanabilen namlulu hava savunma sistemleri ile güçlendirilmektedir.
 
KORKUT Silah Sistemi Aracı’nda (SSA) hedefin hassas şekilde ateş altına alınmasını sağlayan Atış Kontrol Radarı ile Komuta Kontrol Aracı’nda (KKA) hedeflerin tespitini gerçekleştiren üç boyutlu mobil arama radarı taktik ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmiştir. Amfibik özellikli bu sistem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma alanındaki gücünü büyük oranda artırmaktadır.

 

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