Milli imkanlarla geliştirilen TULPAR Hafif Tankı iki farklı ülkede test ediliyor

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen Eurosatroy 2018 fuarı için yaptığı açıklamada,”Zırhlı araçlar ve özellikle ana muharebe tankı tasarlama ve geliştime konusundaki deneyimimizi yeni ürünlere taşıyoruz. Modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak etkin görev alan hafif ağırlık sınıfı tanklar; değişen muharebe koşulları ve farklılaşan tehditleri dikkate aldığımızda, sektörde artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki müşterilerimizin isterlerinden yola çıkarak, deneyimimizi, mühendislik kabiliyetlerimiz ve Ar-Ge imkanlarımızla birleştirerek TULPAR Hafif Tankı’nı geliştirdik. Önümüzdeki dönemde hafif tankların ordu envanterlerinde daha sıklıkla görüleceğine inanıyoruz”.

Görgüç,” TULPAR Hafif Tank’ının öncelikli hedefi ihracat pazarları. Bu hedefimizde de başarılı olacağımıza inanıyorum. Otokar global pazarlarda Türkiye’nin milli tankını tasarlamış, geliştirmiş ve başarı ile kalifiye etmiş yetkin bir üretici olarak tanınıyor. Yeni alımlarda en büyük referansımız ise 4 kıtada 30’dan fazla ülkede kullanılan zırhlı araçlarımız oluyor. Özellikle hafif tank sınıfında ihtiyaç ve talebi olan ülkelerle temas halindeyiz.” bilgisini paylaşmıştı.

Savaş meydanlarının yeni avcısı TULPAR

TULPAR Hafif Tank hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka özellikleri ile dikkat çekiyor. Otomatik dolduruculu silah sistemi, yüksek basınçlı 105 mm tank topu ile tüm 105 mm NATO mühimmatı ve Falarick 105 mm Güdümlü Tanksavar füzesi ile atış yapabiliyor. Stabilizasyon ve gece/gündüz kamera görüş (termal) sistemleri ile donatılan Atış Kontrol Sistemi, hareketli ve duran atışlarda yüksek İlk Atışta Vuruş İhtimali sağlıyor. Avcı-Vurucu kabiliyeti ile tek ve birden fazla hedefi tespit edebiliyor. CMI Cockerill® 3105 kulesinde komutan ve nişancı olmak üzere 2 mürettebat bulunuyor.

TULPAR Hafif Tank, yüksek ateş ve tahrip gücü gerektiren görevlerde etkin çözüm sunuyor. Üstün hareket kabiliyeti sayesinde Ana Muharebe Tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı arazi koşullarında, dar sokaklar ve hafif köprülerin yer aldığı meskûn mahallerden ağaçlık arazilere kadar her türlü muharebe ortamında görev yapabiliyor.

TULPAR ailesi, kullanıcıların tek bir platformu farklı görevlerde kullanabilme ihtiyacı doğrultusunda çok amaçlı ve modüler şekilde tasarlandı. Araç, hafif tank için ideal bir platform olma özelliğini taşıyor. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, tehditlere göre yapılandırılabilen ve ölçeklendirilebilen modüler zırh teknolojisi ve zırh yapısı ile sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına haiz. Aktif koruma sistemlerinin entegre edilebildiği TULPAR Hafif Tankı, 3 kişilik mürettebatına (Komutan, nişancı ve şoför) ilave olarak 2 personel daha taşıma kapasitesine sahip. Etkin Entegre Lojistik Destek sistem çözümleri ile düşük ömür boyu destek maliyetleri sağlıyor.

(defenceandtechnology)