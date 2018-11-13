Milli Muharip Uçak'a milli işletim sistemi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bütçe Sunumunda yaptığı konuşmada, 'Gerçek Zamanlı İşletim Sistemini (GİS) yüzde 100 milli imkânlarla geliştirdik ve Milli Muharip Uçak Projesinde kullanmak üzere ilk alt sözleşmeyi imzaladık. Böylece, ülkemizde ilk defa entegre modüler aviyonik altyapıyı geliştireceğiz' dedi
- star.com.tr
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2017 yılı kesin hesap ve 2019 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığu ve 2019 Sanayi ve Teknoloji Bakalığı'nın komisyonda kabul edilen 2019 yılı bütçe sunumunda bulunan bilgiye göre, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemini (GİS) yüzde 100 milli imkânlarla geliştirildi ve Milli Muharip Uçak Projesinde kullanmak üzere ilk alt sözleşmesi imzalandı
Bu projeyle birlikte, ülkemizde ilk defa entegre modüler aviyonik altyapıyı geliştirilecek
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