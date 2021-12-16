Milyonlarca yıl denizlere hükmetti! İşte tüyler ürperten o canavar

Star.com.tr 16 Aralık 2021 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:48

Sucul pulluların soyu tükenmiş bir grubu olan Mosasaurus, Kretase döneminde (145,5 milyon ila 65.5 milyon yıl önce) antik okyanuslarında yaşayan vahşi bir yırtıcıydı. Dinozorlar araziye hakim olurken, Mosasaurus uzun kuyruğunu ve kürek benzeri uzuvlarını suda gezinmek için kullanıyordu. Devasa çeneleri ve keskin koni şeklindeki dişleriyle her türlü avı yutan bir canavardı.

MOSASAURUS'UN İLK FOSİLİ 1700'LERDE BULUNDU

Mosasaurus'un en eski fosilleri 1700'lü yıllarda Hollanda'nın Maastricht kenti yakınlarındaki bir tebeşir ocağında bulundu. Bu fosillerin başlarda bir timsaha veya balinaya ait olduğu düşünülüyordu. 780 yılında keşfedilen bir kafatası, Fransız Devrim Savaşları'nın yaşandığı sırada bilimsel değeri nedeniyle Paris'e götürülmüş ve "Maastricht'in dev hayvanı" olarak ünlenmiştir. 1808 yılında doğa bilimcisi Georges Cuvier, bu hayvanın monitör kertenkeleleri ile benzerlik taşıyan ancak bugün var olan hiçbir hayvana benzemeyen, dev bir sucul kertenkele olduğu sonucuna varmıştır.

ŞİDDETLİ VE TEHLİKELİ BİR YAŞAM TARZINA SAHİP

1995 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, Mosasaurus hoffmanni fosilleri, şiddetli veya tehlikeli bir yaşam tarzına sahip olduklarını gösteren ciddi şekilde kırılmış ve iyileşmiş çenelerle ortaya çıkarıldı. NMNH'ye göre, Mosasaurus oldukça derin sularda avlandı, ancak kıyıdan çok uzağa gidemediği tahmin edildi.