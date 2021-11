Mobılefest Dijital Teknolojiler Fuarı için geri sayım başladı

9 Kasım 2021 Salı 12:12 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 12:12

Teknolojinin buluşma noktası Mobilefest, 11-13 Kasım 2021'de ikinci kez dijital teknoloji ekosistemini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 5G, mobilite ve akıllı teknolojiler başta olmak üzere hizmet ve altyapı sağlayıcılarını, teknoloji üreticilerini yeni iş birliği imkanları oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı iş insanları ve sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek olan Mobilefest, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Hibrit olarak gerçekleşecek fuarda stantlar, konferans programı ve diğer etkinlikler fiziksel ve online olarak ziyaret edilebilecek.

"TÜRKİYE, BÖLGENİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLABİLİR"



Avrupa Birliği, MENA ve Orta Asya'yı kapsayan büyük pazarlara olan yakınlığı ile Türkiye'nin, 1,5 milyar kişi ve 24 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılayı kapsayan büyüklükteki bir ekonomiye 4 saatlik uçuş mesafesinde olduğunun altını çizen Mobilefest Fuar Koordinatörü Soner Şeker'e göre bir ülkede bilişim sektörünün gelişmesi, olgun bir pazar olma açısından büyük önem taşıyor. Soner Şeker, "Türkiye'de bilişim sektörü pazarı, yatırımlar, çalışan sayısı ve devlet destekleri açısından sürekli büyümektedir. Sektörde, yazılım üreticilerinin sayısı 150.000'i geçmiş olup bunların büyük bir kısmı 35 yaşın altındadır. Türkiye'nin yetenek havuzu mühendisler ve yazılım üreticileri ile her geçen gün büyümekte ve "1 Milyon Yazılımcı" gibi önemli projelerle desteklenmektedir. Türkiye'de, yurt dışındaki emsallerine oranla daha uygun şartlarda teknolojik çözümler ve tedarikçiler bulmak mümkünken, yatırım maliyetleri de oldukça uygundur. Özellikle Covid-19 krizi döneminde tedarik zincirlerinde aksamalar yaşayan teknoloji firmaları kendilerine yeni lokasyonlar ararken, Türkiye bu anlamda ilk sıralardaki tercihlerden birisi olmuştur. Biz de Mobilefest olarak Türkiye'nin teknoloji alanında büyüyen gücünü sergilemeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulunuyor.

ÇİN – TÜRKİYE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 50. YILINDA ÇİNLİ DEV ŞİRKETLERDEN YOĞUN İLGİ



Dünyanın en büyük bankası ICBC'nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey, dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon ekipmanı üreticilerinden Huawei ve ZTE, lider mobil cihaz üreticileri Xiaomi ve Oppo, önde gelen mobil aksesuar üreticisi Mcdodo gibi Çinli dev şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği Mobilefest hakkında değerlendirmelerde bulunan Fuar Koordinatörü Soner Şeker, "Çin ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50. yılında bir teknoloji fuarı olarak iki ülke arasındaki teknolojik bağları güçlendirmeye odaklandık ve mevcut yatırımların yanı sıra iki ülke arasında teknoloji transferini ve iş birliğini nasıl artırabileceğimizi, karşılıklı görüşmelerle tartışmayı planlıyoruz. Bu bağlamda, Çin teknoloji şirketlerini bu büyük etkinlikte bir araya getirerek iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulunuyor.

MOBİLEFEST'TE NELER VAR?



Teknoloji ekosisteminin bir araya geldiği fuarda farklı alanlarda çalışan pek çok teknoloji firması ve 5G Deneyim Alanı, Metaverse Deneyim Alanı, AR Deneyim Alanı, Elektrikli Scooter Deneyim Alanı gibi ilgi çekici etkinliklerle birlikte Futurism, Akıllı Şehirler, Girişimcilik Ekosistemi, Fintech, Metaverse gibi pek çok konunun işleneceği 2 günlük konferans programı olacak.

Yerli 5G testi ve deneyim alanı: TÜBİTAK destekli "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" ile kurulan GTENT'in geliştirdiği teknolojiyle fuar alanında 5G bağlantısı kurulacak ve 5G teknolojileri deneyimlenecektir.

5G Panel Oturumu: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde Turkcell CEO'su Murat Erkan, Vodafone CEO'su Engin Aksoy, GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, HTK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören ve ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan'ın katılımıyla şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı 5G Panel oturumu.

Metaverse Panel Oturumu: Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Özdemir moderatörlüğünde AR teknolojileri geliştiren Türk firması Roof Stacks ve dijital avatar geliştiricisi Wolf3D'nin katılımıyla Metaverse panel oturumu: Sanal Bir Dünyada Yaşamaya Hazır mısınız?

Humans, Technology and Race to the Future: Küresel fütürist ve ödüllü konuşmacı Rohit Talwar yapay zeka, robotik, nanoteknoloji, insan güçlendirme, nöroteknoloji ve kripto ekonomisi gibi alanlarda eksponansiyel olarak artan teknolojik yeniliklerle bireysel yaşamlar arasındaki ilişkilerin nasıl gelişebileceğini anlatacak.