Modernize edilen stratejik bombardıman uçağının ilk uçuşu gerçekleşti
Rusya, modernize edilen stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M’in ilk uçuşu gerçekleştirildi. Uçak, 37 dakika havada kaldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M'e, modernizasyon kapsamında yeni navigasyon ve iletişim sistemlerinin yanı sıra motor, motor kontrol ve hedefleme sistemleri eklendi.
67 adet Tu-22M tipi uçağa sahip olan Rusya, diğer savaş uçaklarını da 2019’da modernize etmeyi ve 2021'de envantere girişlerini sağlamayı planlıyor.
Modernize edilen stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M'in en önemli özelliklerinden birisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in övgüyle söz ettiği ve Rusça’da “hançer” anlamına gelen 2 bin kilometre menzilli Kinjal hipersonik seyir füzesinden 4 adet taşıyabilmesi olarak görülüyor.
Uçakta ayrıca X-32 seyir füzesi ve elektronik karıştırma sistemlerine dirençli savunma sistemleri bulunuyor.
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