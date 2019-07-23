Müthiş keşif! Kanserli tümörlerin büyümesini engelledi

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Mürekkep balığının mürekkebinin kanserli tümörlerin büyümesini engellediği ortaya çıktı

Araştırmacılar, mürekkep balığı mürekkebinin, farelerde kanserli tümörlerin büyümesini kuvvetle önleyen nanopartiküller içerdiğini keşfetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hakemli bilim dergisi ACS Nano'da yayımlanan araştırmada, mürekkep balığı mürekkebinin (mürekkep balıklarının saldırganlarını caydırmak için püskürttüğü siyah bir süspansiyon), farelerde kanserli tümörlerin büyümesini kuvvetle engelleyen nanopartiküller içerdiği keşfedildi.
 
 
Nanopartiküller, aminoasitler, monosakaritler (basit şekerler), metaller ve diğer bileşiklerle birlikte çoğunlukla melanin içerir. Araştırmacılar nanopartiküllerin tümörlerde bağışıklık fonksiyonunu değiştirdiğini ve ışın tedavisi ile birleştirildiğinde tümör büyümesini neredeyse tamamen engelleyebildiğini gösterdi.
 
Çalışma, Wuhan Üniversitesi Renmin Hastanesinden Pang-Hu Zhou ve Wuhan Üniversitesi Kimya Bölümündeki Xian-Zheng Zhang liderliğindeki araştırmacılar tarafından yapıldı.
 
Araştırmacılar ileride kanser önleyici özelliklere sahip diğer doğal malzemeleri araştırmayı planlıyor.
 
Araştırma ekibinin şu anda saç, mürekkep balığı mürekkebi, bakteri, mantar ve hatta insan vücudundaki hücreler gibi doğal malzemelerin biyolojik bir potansiyelini, tedavi edici bir ilaç taşıyıcısı olarak incelemekte olduğunu aktaran Zhang, şunları kaydetti:
 
“Doğadan ilham alarak ve kendi özelliklerinden yararlanarak, klinik hastalıkların tedavisi için yeni ve etkili çözümler sağlayacak değerli araştırmalar bulmayı bekliyoruz.”

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