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Musk'ın Ay'a göndereceği ilk turist Japon milyarder Maezawa oldu

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Ay'a göndereceği turistin, Japon milyarder Yusaku Maezawa olduğu açıklandı.

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Girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Ay'a göndereceği ilk turistin kimliğini açıkladı. Tarihi yolculuk için seçilen kişi Japon girişimci Yusaku Maezawa oldu.
 
42 yaşındaki Japon girişimci, Spacex'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından dolaşarak Dünya'ya dönecek. 

2023'te yapılması planlanan yolculuğun yaklaşık 1 hafta süreceği hesaplanıyor. 

Basın toplantısında konuşan Maezawa, çocukluğundan beri Ay'a gitme hayalleri kurduğunu söyledi ve yolculuğunda kendisine eşlik etmesi için birçok sanatçıyı davet edeceğini belirtti. Japon milyarder sıkı bir sanat tutkunu olarak da biliniyor. 
 
1972'deki Apollo görevinden bu yana hiçbir insan Ay'a ayak basmadı.
 
 
(NTV)

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