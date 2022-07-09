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Bilim-Teknoloji

NASA açıkladı: Tahminimizde tamamen yanıldık

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Bennu isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıkladı.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
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NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020'de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği belirtildi.

Arizona Üniversitesinde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.

Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.

  • nasa
  • Bennu asteroidi
  • Arizona Üniversitesi

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