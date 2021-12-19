NASA astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız, tarımda verimliliğin uydularla artırılabileceğini anlattı

AA 19 Aralık 2021 Pazar 07:54 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 07:54

Yıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen "Uydu Teknolojileri Haftası" kapsamında, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması öncesinde Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile uydu teknolojileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda aktif 5 bin civarında uydunun bulunduğunu belirten Yıldız, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Starlink Projesi'yle dünyaya hem hızlı hem de ucuz internet sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Geleceğin buna doğru evrildiğine dikkati çeken Yıldız, şunları dile getirdi:



"Şu an 2 bin aktif uydusu var Elon Musk'ın. Hedefi ise toplamda 42 bin uydu yapmak. Sadece Elon Musk'ın şirketi olmayacak, gelecekte bunun gibi daha fazla uzaydan hizmet internet sağlayıcısı şirketler de çıkacak. Bu da uydu sayısının çok fazla artmasına neden olacak. Türkiye'de şehirlerden uzaklaşınca internet pek çekmeyebiliyor ama ABD'de telefon bile çekmiyor şehir dışına biraz çıkınca. Bu nedenle şu an bile Starlink, kırsal alanlara hizmet veriyor. Bunu da daha fazla uydu fırlatarak yapabilecek."

Yıldız, nesnelerin internetinin kullanımının önemine işaret ederek, bilimsel tarımda da bu sensörlerin kullanılabildiğinin altını çizdi.

Tarımda en hızlı şekilde en fazla verimi alabilmek için sürecin en başından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, tarlalardaki verimi yükseltmek amacıyla sensörlerden aktarılan verilerin kullanıldığını anlattı.

Yıldız, nem, güneş ışığı, yağmur miktarı ve hava koşulları gibi durumlar için çeşitli sensörlerin kullanılabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarlalar, şehir dışında oluyor. Buralarda internet çekmeyebiliyor. İnternet yoksa çiftçi bu verileri nereden alacak? Burada da uydu takımı konusu devreye giriyor. Sensörlerin üzerinden bir uydu geçtiğinde bütün verileri alıyor ve attığı tur bitip istasyona geldiğinde aldığı veriler çiftçiye gönderiliyor. Buradaki sorun, sizin bir tane uydunuz varsa her 3 günde bir aynı noktaya gelebiliyor ama sizin daha kısa sürede veriye ihtiyacınız var. Bunun için daha fazla uydu göndermeniz lazım yani 200-300 uydudan bahsediyoruz. Ne kadar çok uydunuz olursa tarlanın üzerinden geçme ihtimali artıyor ve siz de veriye daha hızlı ulaşıyorsunuz.



Bu uydular aynı zamanda kameralar da takılarak orman yangınlarını erken tespit etmekte de kullanılabiliyor. Bu bahsettiğimiz uydular avcumuza sığabilecek kadar küçükler."

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da Türkiye'nin 3 yer gözlem uydusunun bulunduğunu dile getirerek, bunların yer gözlem ve keşif amaçlı da kullanıldığını, gelecekte sayılarının artmasının ülkenin lehine olacağını söyledi.