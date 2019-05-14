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NASA, Ay'a kadın astronot çıkaracak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir kadın astronot çıkaracağını açıkladı.

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Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, NASA Direktörü Jim Bridenstine, 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanan yeni Ay görevi kapsamında dünyanın uydusuna ayak basacak ilk astronotun kadın olacağını duyurdu.

Bridenstine, yeni göreve ABD'li astronot Neil Armstrong'un Ay'a ilk kez ayak bastığı "Apollo" görevine atıfla, Yunan mitolojisindeki tanrı Apollo'nun kız kardeşi Artemis'in adının verildiğini belirtti.

"Artemis" görevi kapsamında 1 kadın ve 1 erkek astronotun sırayla Ay yüzeyine ayak basmasının planlandığını ifade eden Bridenstine, "Benim 11 yaşında bir kızım var. Onun da kendisini Ay'a ayak basmaya aday bir rolde görmesini arzu ediyorum." dedi.

NASA, Apollo görevi kapsamında 1969-1972 yıllarında Ay'a 12 astronot çıkarmıştı. Bunların tamamı erkek astronotlardı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adına "Vostok 6" mekiğiyle 16 Haziran 1963'te yörüngede yolculuk yapan kozmonot Valentina Tereşkova, uzaya çıkan ilk kadın unvanını aldı.

Uzaya çıkan ilk ABD'li kadın ise 1983 yılında Challenger mekiği ile uzaya giden Sally Kristen Ride olmuştu.

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