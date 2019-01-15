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NASA Başkanı Bridenstine: Rusya'yı ziyaret etmeye hazırım

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Rogozin, NASA Yöneticisi Bridenstine’yi pazartesi günü yapılan telefon görüşmesinde Rusya’yı ziyaret etmeye davet etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Yöneticisi Jim Bridenstine’yi pazartesi günü yapılan telefon görüşmesinde Rusya’yı ziyaret etmeye davet etti. Bridenstine, Rusya'ya çalışma ziyareti yapmaya hazır olduğunu söyledi.
 
NASA Yöneticisi Bridenstine de birkaç ay içinde Rusya uzay ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin ile yapılan bir telefon görüşmesinde Rusya'ya çalışma ziyareti yapmaya hazır olduğunu doğruladı.
 
Roscosmos’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Konuşma sırasında, Dmitry Rogozin ve Jim Bridenstine, Roscosmos ve NASA'nın uzay araştırmaları hedefine bağlı olduklarını vurguladılar." denildi.
 
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve Ay keşif projeleri programlarında ve diğer uzay keşfi misyonlarında iş birliği yapmaya devam etmeye karar verildiği belirtilen açıklamada, “Dmitry Rogozin önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşmek üzere NASA başkanını Rusya'da bulunan Baikonur uzay merkezine davet etti. Jim Bridenstine, Rusya’ya çalışma ziyareti yapmaya hazır olduğunu doğruladı." ifadelerine yer verildi.
 
NASA daha önce Roscosmos'a “Dmitry Rogozin'in ABD'yi ziyaret etmesi için” davet göndermiş, bundan kısa bir süre sonra ise söz konusu davetin iptal edildiğini tebliğ eden resmi bir mektup göndermişti. Bridenstine konu ile yaptığı açıklamada, daveti iptal etme kararının ABD senatörlerinin baskısı nedeniyle verildiğini söylemişti.
 
Rogozin'in davetinin iptal edilmesinin ardından Rusya Uzay Akademisi Konseyi Başkan Yardımcısı olan Bilimsel Direktör Lev Zeleny, "NASA’nın, Roscosmos Başkanı Dimitri Rogozin’in ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etmesi, Venüs'e yapılacak ortak Rus-Amerikan bilimsel misyonuna zarar verebilir." açıklamasında bulunmuştu.

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