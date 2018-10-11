NASA, roketlerin başarısızlığı konusunda Boeing'i suçluyor

NASA Müfettiş Yardımcısı Paul Martin tarafından imzalanan raporda, "Boeing’in zayıf performansının önemli maliyet artışlarının ana sebebi olduğunu ve SLS çekirdek aşamasını geliştirmede gecikmeler planladıklarını gördük. Özellikl, projenin maliyet ve zamanlama sorunları, Boeing’in performansı ile doğrudan ilgili olan yönetim, teknik ve altyapı sorunlarından kaynaklanıyor." ifadeleri yer alıyor.

Rapor, Ağustos 2018 itibariyle NASA'nın SLS'ye toplam 11,9 milyar dolar harcadığını söylüyor. Buna rağmen roketin kritik çekirdek aşaması, başlangıçta planlanandan üç yıl sonra, beklenen maliyetin de iki katından daha yüksek seviyede teslim edilecek.

Yayınlanan raporda bu gecikmelerin nedenlerini konu alan oldukça ayrıntılı bir bölüm bulunmakta. Boeing'in müfettişe yaptığı ilk açıklama gecikmelerin "yetersiz finansman" sebepli olduğu yönünde ve 2015 senesinden beri süreci yavaşlatan en büyük gerekçenin bu olduğu belirtiliyor.

Ancak müfettişin yaptığı incelemeler, bu sorunların hiçbirini göstermiyor. Aksine, Boeing'in 2015 yılında 706 milyon dolarlık bütçeye sahip olduğu ve bunun talep edilenden sadece 53 milyon dolar az olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2017 yılında Beoing'e olması gerekenden 200 milyon dolar fazla bütçe ayırılmıştı. 2016'daki sözleşme ise 1 milyar dolar civarında gerçekleşmişti. Yani Boeing toplamda 5.2 milyar dolara sahipti.

Proje şu an ilerlemeye devam ediyor.

(Webtekno)