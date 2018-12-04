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NASA'da görevli bilim insanı Colombano: Uzaylılar Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabilir

NASA'da görevli bilim insanı Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Akıllı Sistemler Bölümünde çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, dünya dışı akıllı yaşam formlarının Dünya'da halihazırda mevcut olabileceği teorisini ortaya attı.
 
Dünya dışı yaşam hakkındaki mevcut bakış açısının çok dar olduğunu söyleyen Colombano, üstün özellikleri olan yabancı bir yaşam formundan Dünya'ya yapılmış bir ziyareti gözden kaçırmış ve bunun "geleneksel karbon temelli yaşamdan" çok farklı olabileceğini ileri sürdü.
 
"Yıldızlar arası yolculukta ustalaşmış olabilirler"
Çalışmasını "Decoding Alien Intelligence" konferansında sunan Colombano, bu "son derece küçük ve zeki varlıkların" insan teknolojisinin çok ötesine geçmiş ve hatta yıldızlar arası yolculukta ustalaşmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
 
Araştırmacıya göre, yıldızlararası keşiflerde artık kısa ömrümüz bir sorun olmayacak. Nesiller sürecek keşif Colombano, medeniyetimizdeki teknolojik gelişmenin yaklaşık 10 bin yıl önce başladığını ve sadece son 500 yılda bilimsel yöntemlerin yükselişinin gözlendiği hesaba katıldığında gelecek bin yıl boyunca bile teknolojik gelişimi öngörmenin çok da mümkün olmadığını söyledi.
 
Gelecekte radyo dalgalarının da güncelliğini yitirebileceğini dile getiren Colombano, fizikçileri, en güvenilir teorilere dayanarak "UFO olgusunu çalışmaya değer görmek" için "spekülatif fizikle" uğraşmaya çağırdı.

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