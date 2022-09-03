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Bilim-Teknoloji

NASA'da hayal kırıklığı! İkinci deneme de sonuçsuz kaldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında test uçuşuna hazırlanırken, taşıyıcı roketin motor tankında tespit edilen sızıntı engellenemeyince ikinci uçuş denemesi de iptal edildi.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 21:43 - Güncelleme:
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Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının motor boşluğunda hidrojen sızıntısı tespit eden NASA ekibi, uzun uğraşlara rağmen kaçağı engelleyemedi ve uçuşun ikinci kez ertelenmesine karar verildi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson iptal kararının duyurulması sonrasında kurumun internet sayfası aracılığıyla gerçekleştirilen canlı yayında, onarım çalışmalarının ekime kadar devam edebileceğini belirtti.

Nelson, "Uzay zor bir yer. Kapsamlı sızıntı incelemeleri ve onarımlar, roketin rampadan çekilmesini ve hangara geri getirilmesini gerektirebilir. Bu da yeni uçuşu ekim ayına itebilir." dedi.

Nelson, "O zamana kadar aracımızı test etmeye devam edeceğiz. İçine 4 insan koymadan önce iyice emin olmalıyız. Hazır olduğumuzda gideceğiz." ifadesini kullandı.

29 Ağustos'ta planlanan ilk fırlatma, roket motorundaki sızıntının engellenememesi nedeniyle bugüne ertelenmişti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

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