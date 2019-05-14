NASA'dan ilginç buluş: Ay küçülüyor

NASA'nın Apollo ve Lunar Reconnaissance Orbiter misyonlarından elde edilen verilere göre Ay hala tektonik olarak aktif.

Bilim insanları süreci, üzümün yavaş yavaş kırışmasıyla karşılaştırıyor; üzüm kurudukça yüzünde çizgiler oluşur. Fakat üzüm yüzeyinin aksine, Ay'ın etrafındaki kabuk esneyemez ve kırılgan hale gelir, bu da küçülme meydana gelirken parçalanmaya, tektonik hareketliliğe yani depremlere sebep olur.

Yeni araştırma, 1960'larda ve 1970'lerde alınan sismik verileri işleyen bir algoritmanın oluşturulmasıyla mümkün oldu. Gerçekte nereden geldiklerini daha iyi anlayabilmeleri de dâhil olmak üzere, bu araştırma Ay depremlerine yeni ışık tutmaya da yardımcı oldu.

Bu konum verileri oluşturulduktan sonra, Nasa'nın Ay'ın yörüngesinde gezen ve detaylı inceleyen uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter'ın (LRO) çektiği fotoğrafları kullanan bilim insanları, 2010 çalışmasından elde edilen itme hatalarının görüntülerinin elde etti.

İki bilgi analiz edildikten sonra, oluşan çizgilerin en az sekizinin asteroit etkilerinden veya diğer açıklamalardan değil, Ay yüzeyinin altındaki plakaların hareketinden geldiğini buldular. Bu, Nature Geoscience'da yayımlanan yeni makaleye göre, Ay'ın hala gerçek tektonik aktivite yaşadığını da doğrulamaya yardımcı oldu.

Maryland Üniversitesinde jeoloji profesörü yardımcısı Nicholas Schmerr yaptığı açıklamada, "Apollo verilerinde kaydedilen depremlerin, LRO görüntülerinde görülen faylara çok yakın olduğunu gördük" dedi.

Schmerr, “Fayların bugün hala aktif olması muhtemel. Muhtemelen aktif tektoniği Dünya'dan başka hiçbir yerde göremiyorsunuz, bu yüzden bu fayların hala Ay'da depremleri ürettiğini düşünmek çok heyecan verici.” ifadesini kullandı.

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Bilim insanları ayrıca, depremlerin çoğunun Ay, Dünya'dan en uzaktaki yörüngesindeyken gerçekleştiğini, bunun Dünya'nın yerçekimi kaynaklı stres kabuğunu bozduğu için olabileceğini ekledi.

Washington’daki Smithsonian Enstitüsü’nün Dünya ve Gezegen Çalışmaları Merkezi’ndeki araştırma makalesinin başyazarı ve kıdemli bilim adamı Thomas Watters, "Apollo sismometrelerinin büzülmekte olan ayı kaydettiğini ve ayın hala tektonik olarak aktif olduğunu belirten, ay kabuğunun küresel büzülme ve gelgit kuvvetleri tarafından baskılanması durumunda oluşan stres gibi kaygan faylar tarafından üretilebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Bilim insanları şimdi Ay'a geri dönmeyi ve onun başına gelenler hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyor. Trump yönetimi, NASA'ya mümkün olan en kısa sürede Ay'a geri dönmesini emretti ve beş yıl içinde astronotların Ay yüzeyine geri dönmesi bekleniyor.

Schmerr, "Benim için bu bulgular Ay'a geri dönmemiz gerektiğini vurgulamaktadır. Apollo misyonlarından çok şey öğrendik, ancak onlar gerçekten sadece yüzeyi çizdiler. Daha geniş bir modern sismometre ağıyla ayın jeolojisini anlamada büyük adımlar atabilirdik." dedi.

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