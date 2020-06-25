NASA'nın açılımı nedir? NASA ne demek ve neyin kısaltması?

25 Haziran 2020 Perşembe 18:05 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 18:05

NASA gökbilim ve uzay araştırmaları konusunda çalışmalar yapan bir kurumdur. Vatandaşlar NASA ne demek ve neyin kısaltması olduğunu merak ediyor. Buna göre NASA'nın açılımı nedir? Yıldızlar, gezegenler, güneş sistemi ve uzay konularında bilimsel veriler NASA tarafından halka duyuruluyor. NASA hakkındaki tüm bilgileri haberimizde derledik.

NASA'nın açılımı The National Aeronautics and Space Administration'dur. Türkçe karşılığı ile Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi dünya atmosferi içinde ve dışında uzayın keşfi amacıyla araçların ve faaliyetlerin geliştirilmesi için kurulmuştur. O zamanlar Amerika Birleşik Devletleri’nin temel amacı Sovyetler Birliği’ne karşı uzay yarışını kazanmaktı. Bu nedenle NASA, 1957 yılında ortaya çıkmış Sovyet Sputnik’e rakip olarak kurulmuştur denilebilir.

NASA’NIN AÇILIMI VE TARİHİ

NASA (National Aeronautics and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihindeABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur. Daire, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askeri amaçlardan ziyade sivil alanda barışçıl bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır.

NASA, Ay'a dönük Apollo uçuşlarında, Skylab uzay istasyonu ve daha sonra uzay mekiği gibi çalışmalarla her zaman ABD'nin uzay çalışmalarına yön vermiştir. Günümüzde NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu desteklemekte ve yeni Ares I ve Ares V iniş araçlarını geliştirmektedir. Uzay programı çalışmalarının yanı sıra uzun vadeli sivil ve askeri roket çalışmaları da NASA'nın çalışma alanlarının arasındadır.

NASA NE DEMEK?

NASA, Havacılık Alanında Ulusal Danışma Komitesi NACA kurumunun devamı gibi görülmektedir. 1950’li yıllara gelindiğinde, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında uzaya uydu gönderilmesi kapsamında bir yarışa girilmiştir.

1957 yılında Rusya’nın uzaya “Sputnik-1” uydusunu ulaştırması ABD’nin NASA hakkındaki ilk adımları atmasına sebep olmuştur. Böylece NASA, görevi NACA’dan devralmıştır. NASA çalışmalarına; 4 adet laboratuvar, 8000 personel ve 100 milyon Dolarlık bir bütçe ile başlamıştır.

NASA tarafından yapılan büyük araştırma programları ve uygulamaları çok büyük harcamaları da beraberinde getirmektedir. Ancak şimdiye kadar yapılan pek çok programın başarıya ulaşması, harcanan bütçenin arka plana atılmasını sağlamaktadır.

NASA; insanlı ve insansız uzay uçuş programları ve bilimsel araştırmalar üzerinde baskın olarak faaliyet göstermektedir. İnsanlı uçuş programları kapsamında gerçekleştirilen projeler aşağıda listelenmiştir.

- X-15 Roket Uçak, 1959-1968

- Mercury, 1959-1963

- Gemini, 1961-1966

- Apollo, 1961-1972

- Skylab, 1965-1979

- Uzay Mekiği, 1972-2011

- Uluslararası Uzay İstasyonu, 1993-Günümüz

- Ticari Tedarik Servisi, 2006-Günümüz

- Ticari Mürettebat Programı, 2010-Günümüz

- Alçak Dünya Yörüngesi Ötesi Programı, 2010-Günümüz

NASA’nın insanlı uçuş programları arasında en ses getireni Apollo programıdır. Bu proje sayesinde Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, aya ilk kez basan insanlar olma unvanını kazanmıştır. NASA tarafından geliştirilen insansız uçuş programları ise listelenemeyecek kadar fazladır. Bu kapsamda NASA, uzaya 1000’den fazla iletişim aracı göndermiştir. İnsansız projeler bünyesinde bilimsel ve iletişim amaçlı Amerikan uyduları yörüngeye oturtulmaktadır.

NASA bünyesinde insanlı ve insansız uçuş programları dışında bazı bilimsel araştırmalara da yer verilmektedir. Bu araştırmalar ağırlıklı olarak; uzayda tıp, ozon tabakasının incelenmesi ve yer bilimleri hakkında yapılmaktadır.

NASA’nın güncel planları ise; yenilikçi uzay teknolojileri üretmek, güneş sisteminde insan varlığını artırmak, havacılık teknolojisini geliştirmek, NASA’yı öğrenciler ile paylaşmak, dünya ve evren hakkında bilinenleri artırmaktır. NASA, son olarak kendisine Ulusal Keşif Ofisi’nin bağışladığı iki teleskopu kabul etmiştir.