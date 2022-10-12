NASA'nın uzay aracı, asteroidin hızını değiştirdi

İnsan, uzaydan gelebilecek tehlikelere karşı varlığını koruma yolunda önemli bir adım attı.

NASA'nın bir asteroidin yönünü değiştirmek için gönderdiği uzay aracının 2 hafta önce asteroide planlı çarptırılmasının sonucu açıklandı.

Asteroidin yörünge hızının değiştiği duyuruldu.

Kısa adı DART olan Çift Asteroidi Yönlendirme Testi, Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir "gezegen savunma yöntemini" test etmeyi hedefleyen ilk deney.

NASA'NIN UZAY ARACI, ASTREOİDİN HIZINI 32 DAKİKA DEĞİŞTİRDİ

NASA, uzay ve dünyadaki teleskoplar ile yapılan ölçümler sonucu asteroidin yörüngedeki hareket hızının 32 dakika değiştiğini doğruladı.

NASA çarpışmadan önce minimum başarılı yörünge periyodu değişimini 73 saniye veya daha fazla olarak tahmin etmişti.

Yani uzay aracı çarptığı asteroidin hızını beklenenden 25 kattan fazla değiştirdi.

Evrende, kumsaldaki bir kum tanesi kadar olan ve bilinen tek yaşama ev sahipliği yapan mavi gezegeni korumak için atılan bu adım, uzay çalışmaları için köşe taşı niteliğinde görülüyor.