New York Başsavcılığı Facetime´da oluşan hata hakkında soruşturma başlatacak

Söz konusu soruşturma kapsamında Apple´ın Facetime sorununun çözümünde neden eyleme geçmediğinin de araştırılacağı belirtildi.

Apple 29 Ocak´ta, FaceTime uygulamasında bir kullanıcının başka bir kullanıcıyı aradığında, aranan kullanıcı çağrıya yanıt vermeden aramayı yapan kullanıcıya ses gitmesine neden olan bir hata oluştuğunu duyurmuştu. En az iki kullanıcının, bir hafta öncesinden Apple´ı uyardığı belirtilirken, James ve Cuomo Apple´ın söz konusu soruna olan "yavaş müdahalesinin" de inceleneceğini vurguladı.