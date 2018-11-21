Okyanus suları çekiliyor: Depremleri tetikleyebilir

Bilim insanları, depremler nedeniyle okyanuslardan çekilen su miktarının 3 kat arttığına dikkat çekerek, bunun yeni depremlere yol açabileceği uyarısı yaptı.

Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Mariana Çukuru etrafına yerleştirilmiş sismik sensör ağı verilerinin incelendiği araştırmaya göre, Pasifik plakası Filipinler plakasının altına doğru kayıyor. Washington Üniversitesi'nden Chen Cai'nin başkanlığını yaptığı ekip, okyanusun derinliklerinden her milyon yılda 3 milyar telegram (1 telegram 1 milyar kilogram) suyun yer yüzeyinin altına çekildiğini hesapladı.

3 KAT SU YUTTU

Cai, bu bölgelerdeki suyun çekilme oranının daha önce tahmin edilenden 3 kat daha fazla olduğunu söyledi. Columbia Üniversitesi'nden deniz jeolojisi ve jeofizik araştırmacısı Donna Shillington, Dünya yüzeyinin altındaki suyun magmanın gelişmesine katkıda bulunabileceğini ve bunun da yeni depremleri tetikleyebileceğini belirtiyor.