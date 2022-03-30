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Bilim-Teknoloji

Olağanüstü keşif! Dünyaya 28 milyar ışık yılı uzaklıkta görüldü

Hubble Uzay Teleskobu, dünyaya 28 milyar ışık yılı mesafedeki bir yıldızı görüntüleyerek, 'bu güne kadarki en uzak yıldız keşfini' gerçekleştirdiği açıklandı. Keşif ile evrenin ilk yıllarını araştırmada yardımcı olabileceği belirtiliyor.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 20:31
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Nature dergisinde yayımlanan makalede, 1990'dan beri uzay araştırmalarında kullanılan Hubble'ın 28 milyar ışık yılı mesafede görüntülemeyi başardığı yıldızın bugüne kadar "keşfedilen en uzak yıldız" olduğu tespiti paylaşıldı.

Makalenin yazarları, bir anlığına görüntülenebilen yıldızın güneşten "50 ila 500 kat daha büyük ve milyonlarca kat daha parlak" olabileceği öngörüsünde bulundu.

Gökbilimciler, "sabah yıldızı" veya "yükselen ışık" anlamında "Earendel" diye isimlendirdikleri yıldızın görüntüsünün dünyaya ulaşmasının yaklaşık 13 milyar yıl sürdüğünü ve bu keşfin evrenin ilk yıllarını araştırmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

Araştırma ekibi, Earendel'in iki yıldız değil de gerçekten tek bir yıldız olduğundan emin olmak için Hubble'dan sonra geliştirilen ve çok daha net görüntü elde edebilen James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacakları bilgisini paylaştı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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