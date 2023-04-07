İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2568
  • EURO
    21,0155
  • ALTIN
    1242.61
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Onay verildi: 150 adet A320 alacaklar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında sivil havacılık sektöründe anlaşmalar yapıldı. Öte yandan Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirildi. Bu kapsamda 150 adet 'A320' tipi ve 10 adet 'A350-900' tipi yolcu uçağı, Çinli hava yolu şirketlerine teslim edilecek.

AA7 Nisan 2023 Cuma 20:57 - Güncelleme:
Onay verildi: 150 adet A320 alacaklar
ABONE OL

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıkladı.

Öte yandan, Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirildi. Bu kapsamda 150 adet "A320" tipi ve 10 adet "A350-900" tipi yolcu uçağı, Çinli hava yolu şirketlerine teslim edilecek.

Anlaşmalar, Macron'un ziyaretine katılan iş insanları heyetinde yer alan Airbus Üst Yöneticisi Guillaume Faury tarafından duyuruldu.

Faury, "Üretimin genişletilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Çin pazarı giderek büyüyor. Hem yerli hava yolu şirketlerine hem de bölgedeki diğer müşterilere daha fazla ürün sağlama olanağına kavuşacağız." dedi.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın adımı, ABD'li rakibi Boeing'in Washington'un Pekin ile ilişkilerindeki artan gerilimlerden etkilendiği bir dönemde şirkete Çin pazarında rekabet avantajı sağlayacağı öngörülüyor.

Airbus'ın Tiencin'deki "Asya Son Montaj Hattı" (FALA) adını verdiği üretim tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı. Tesiste dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi A320'lerin yanı sıra geniş gövdeli A350 yolcu uçakları üretiliyor.

Çin'in kamuya ait "üç büyük" hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, geçen yıl Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Macron'un ziyaretinde sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.