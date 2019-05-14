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Opel, 210 bin Corsa ve Adam model aracı geri çağırdı

Almanya Opel merkezinden yapılan açıklamada, Avrupa genelinde 2018 ve 2019 yılı imalatlı Opel Adam ve Corsa model 210 bin aracın servislere geri çağrıldığı ifade edildi.

  • DHA
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Açıklamada, Opel Adam ve Corsa´nın 1,2 ile 1,4 litrelik motor hacmine sahip benzinli araçlarında, yüksek hızla seyirlerde `lambda sensörü´nin hata verme ihtimalinin bulunduğu; söz konusu hatanın, kanuni nitrik oksit değer sınırlarının aşılmasına sebep olabileceği belirtildi. 
 
Açıklamada, arızanın herhangi bir Opel servisinde, program güncellemesiyle ücretsiz giderilmesi gerektiği kaydedilirken, bu arızadan etkilenen Almanya´daki araç sayısın da 54 olduğu bildirildi.
 

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