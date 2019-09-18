Ozon tabakası kendi kendini iyileştiriyor

Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), ozon tabakasındaki incelmeyi son 30 yılın en düşük seviyesi olan 5 milyon kilometrekare olarak ölçtü. 2018’in aynı döneminde alanın büyüklüğü 20 milyon kilometrekareydi. Bilim insanları, ozon tabakasındaki onarılmanın iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu, stratosfer tabakasındaki uzun vadeli bir soğumanın ozon kaybını artırabileceğini söylüyor. Ozon tabakası kalınlığının 2060’larda 1970 öncesi seviyesine dönebileceği belirtiliyor.