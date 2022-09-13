Pentagon, UFO videolarını neden halktan sakladığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO görüntülerinin neden toplumdan gizlendiğine açıklık getirdi.

Geçen hafta UFO'ları araştıran Black Vault internet sitesi tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında sunulan bilgi talebine yanıt veren Donanma Sözcüsü, UFO'lara ait ellerinde görüntüler bulunduğunu, fakat bunları yayınlamayacaklarını belirtti.

Site, Pentagon'dan üç UFO videosunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından diğer videoları da yayınlamasını talep etti.

'DÜŞMANA GÜVENLİK AÇIKLARI HAKKINDA BİLGİLER SUNABİLİR'

Sözcü, yanıtında "Bu bilgilerin yayınlanması, düşmana savunma/donanma operasyonları ve güvenlik açıkları hakkında değerli bilgiler sunabileceği için ulusal güvenliğe zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sözcü, ellerinde daha fazla video olduğunu ama yayınlayamayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bunlar daha önce kamuoyunda yoğun olarak tartışıldı. Hatta büyük çaplı haber kaynakları özel yayınlar yaptı. Videoların yayınlanmaları, bu olaylarla ilgili kamuya açık bilginin miktarı göz önüne alınarak, ulusal güvenliğe daha fazla zarar vermeden mümkün olabildi."

BlackVault ise Pentagon'un açıklamasını tatmin edici bulmayarak, itiraz için hukuki süreçlere başvuracağını açıkladı.

NASA, UFO'LAR İÇİN EKİP OLUŞTURMUŞTU

Haziran ayında NASA, 'tanımlanamayan hava olaylarını' araştırmak için bir ekip oluşturduğunu duyurmuştu.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, "NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor" denilmişti.