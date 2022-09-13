İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2022 Salı / 17 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,247
  • EURO
    18,5391
  • ALTIN
    1012.56
  • BIST100
    3700.64
Bilim-Teknoloji

Pentagon, UFO videolarını neden halktan sakladığını açıkladı

ABD ordusu, elinde UFO görüntüleri bulundurduğunu, fakat 'hassas' olarak nitelendirdiği bu görüntüleri ülke güvenliğini tehlikeye atabileceği endişesiyle yayınlamadığını duyurdu.

Sputnik Türkiye13 Eylül 2022 Salı 11:35 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO görüntülerinin neden toplumdan gizlendiğine açıklık getirdi.

Geçen hafta UFO'ları araştıran Black Vault internet sitesi tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında sunulan bilgi talebine yanıt veren Donanma Sözcüsü, UFO'lara ait ellerinde görüntüler bulunduğunu, fakat bunları yayınlamayacaklarını belirtti.

Site, Pentagon'dan üç UFO videosunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından diğer videoları da yayınlamasını talep etti.

'DÜŞMANA GÜVENLİK AÇIKLARI HAKKINDA BİLGİLER SUNABİLİR'

Sözcü, yanıtında "Bu bilgilerin yayınlanması, düşmana savunma/donanma operasyonları ve güvenlik açıkları hakkında değerli bilgiler sunabileceği için ulusal güvenliğe zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sözcü, ellerinde daha fazla video olduğunu ama yayınlayamayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bunlar daha önce kamuoyunda yoğun olarak tartışıldı. Hatta büyük çaplı haber kaynakları özel yayınlar yaptı. Videoların yayınlanmaları, bu olaylarla ilgili kamuya açık bilginin miktarı göz önüne alınarak, ulusal güvenliğe daha fazla zarar vermeden mümkün olabildi."

BlackVault ise Pentagon'un açıklamasını tatmin edici bulmayarak, itiraz için hukuki süreçlere başvuracağını açıkladı.

NASA, UFO'LAR İÇİN EKİP OLUŞTURMUŞTU

Haziran ayında NASA, 'tanımlanamayan hava olaylarını' araştırmak için bir ekip oluşturduğunu duyurmuştu.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, "NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor" denilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.